Terremoto sulla Costa Marchigiana | Magnitudo 3 5

Un Terremoto di Magnitudo ML 3.5 è avvenuto nella zona: Costa Marchigiana Fermana (Fermo), il 27-01-2021 alle ore 22:46:06 La scossa è stata avvertita su tutta la Costa di Civitanova e Porto Recanati. Per ora nessuna segnalazione di danni a persone o abitazioni. Fonte: INGV

