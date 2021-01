Terra dei fuochi | il nuovo ruolo del vescovo Antonio Di Donna apre alla speranza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Oggi 27 gennaio 2021, Giorno della memoria per i martiri della Shoah ebraica, noi medici dell’ambiente della Campania abbiamo il cuore ricolmo di gioia e diperché ieri è stato elettoguida della Conferenza Episcopale della Campania ildi Acerra, MonsignorDi. AlDiriconosciamo non solo l’instancabile lavoro pastorale nella propria Diocesi, simbolo e riassunto di tutti i problemi ambientali e quindi sanitari e civili della Campania, ma in particolare di avere sintetizzato, meglio di tutti noi combattenti sul campo, il significato ed il senso del concetto “dei”, che non è un luogo ma è “un fenomeno: lo scorretto smaltimento dei rifiuti industriali non solo in Campania, ma ...