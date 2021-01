Tennis | Corrado Barazzutti | “Filippo Volandri ha una squadra che può vincere la Coppa Davis”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Alcuni giorni fa il mondo delitaliano è stato scosso dalla notizia della nomina da parte della Federdi, scelto per essere il nuovo capitano di. L’ex giocatore toscano, dal 2018 Direttore tecnico della FIT, ha dunque preso il posto diche per un ventennio aveva occupato questa “carica”. Una scelta figlia del rinnovamento che la Federazione voleva, rivolgendosi ache nel ruolo di Direttore tecnico ha raccolto ottimi risultati. Decisione cheha appreso attraverso il comunicato, come ammesso da lui stesso in un post social: “Come voi, anche io sono venuto a conoscenza attraverso il comunicato della FIT cheè il ...