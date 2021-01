Tennis | Challenger Antalya 2021 | il meteo non dà tregua e nuovo rinvio per la sfida tra Lorenzo Musetti e Alejandro Tabilo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sta assumendo dei contorni “tragicomici” quello che sta accadendo neldi(Turchia). Di fatto, per la terza volta il match di, opposto al n.167 del mondo, è stato rinviato a domani. La motivazione è semplice:avverso. Sfortunatamente l’evento è outdoor e pertanto si è fortemente soggetti ai capricci di Giove Pluvio. Risultato: niente partita anche oggi e speranza nuovamente che si possa giocare domani. Una situazione non facile da gestire per gli organizzatori e anche per iti, costretti a veder cambiato il programma continuativamente. La riflessione secondo cui non sia stata un’idea lungimirante disputare un torneo all’aperto nel mese di gennaio è quanto mai scontata e non cambia di certo ...