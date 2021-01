Telemedicina, il webinar Anorc spiega il regolamento europeo per tutelare i dati (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA – “E’ evidente che la tecnologia oggi ci offre delle possibilità straordinarie ma ci sono anche delle vulnerabilità, soprattutto in telemedicina perchè ci sono dati che riguardano la salute. L’emergenza Covid-19 ha dimostrato quanto possa esservi grazie alla telemedicina il proseguimento delle cure; il rischio però, quando non c’è una buona governance, può aumentare. Possono esserci dati alterati, modificati e restituire un impatto di distorsione dei dati collettivo. Rispettare la tutela dei dati personali ci consente di produrre la terapia e la cura anche a distanza, accrescendo la nostra fiducia nei confronti di questi strumenti”. Queste le parole di Luigi Montuori, avvocato e dirigente del servizio internazionale e cura dell’Autorità garante dell’Unione Europea, che è intervenuto nel webinar “Telemedicina e confini nazionali” organizzato da Anorc. Il webinar, con l’intervento di Montuori, affronta l’applicazione delle norme per la protezione e la tutela del trattamento dei dati in telemedicina, in un intreccio tra regolamento e corte di giustizia dei diritti dell’uomo, e fornisce la misura di quanto un trattamento limitato ma che è esploso durante il Covid goda però di indicazioni e norme fortemente orientate alla protezione del dato. Leggi su dire (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA – “E’ evidente che la tecnologia oggi ci offre delle possibilità straordinarie ma ci sono anche delle vulnerabilità, soprattutto in telemedicina perchè ci sono dati che riguardano la salute. L’emergenza Covid-19 ha dimostrato quanto possa esservi grazie alla telemedicina il proseguimento delle cure; il rischio però, quando non c’è una buona governance, può aumentare. Possono esserci dati alterati, modificati e restituire un impatto di distorsione dei dati collettivo. Rispettare la tutela dei dati personali ci consente di produrre la terapia e la cura anche a distanza, accrescendo la nostra fiducia nei confronti di questi strumenti”. Queste le parole di Luigi Montuori, avvocato e dirigente del servizio internazionale e cura dell’Autorità garante dell’Unione Europea, che è intervenuto nel webinar “Telemedicina e confini nazionali” organizzato da Anorc. Il webinar, con l’intervento di Montuori, affronta l’applicazione delle norme per la protezione e la tutela del trattamento dei dati in telemedicina, in un intreccio tra regolamento e corte di giustizia dei diritti dell’uomo, e fornisce la misura di quanto un trattamento limitato ma che è esploso durante il Covid goda però di indicazioni e norme fortemente orientate alla protezione del dato.

sensi_valerio : RT @MOTORESANITA: Dario Buttitta, Direttore Generale @EngineeringSpa: 'La #telemedicina da sola non risolve i problemi, è necessario anche… - R_soj : RT @EngineeringSpa: #Tecnologia e #SanitàDigitale: @DarioButtitta, Direttore Generale PA e Sanità di @EngineeringSpa, interviene al webinar… - dariomasiero : RT @MOTORESANITA: Dario Buttitta, Direttore Generale @EngineeringSpa: 'La #telemedicina da sola non risolve i problemi, è necessario anche… - EngineeringSpa : RT @MOTORESANITA: Dario Buttitta, Direttore Generale @EngineeringSpa: 'La #telemedicina da sola non risolve i problemi, è necessario anche… - MOTORESANITA : Dario Buttitta, Direttore Generale @EngineeringSpa: 'La #telemedicina da sola non risolve i problemi, è necessario… -

Ultime Notizie dalla rete : Telemedicina webinar Motore Sanità: un webinar sull'utilizzo del Recovery Fund per la sanità Tele Messina Recovery Fund: “Quale stanziamento per la Sanità italiana?”

Il Piano Nazionale italiano per l’uso del Recovery Fund per accedere al Next Generation UE prevede uno stanziamento su più voci per la sanità. Secondo il Governo oltre ai 9 miliardi per l’assistenza d ...

“Bando Montagna” in Trentino, ultima settimana per aderire, ecco come fare (WEBINAR)

Trento – Si avvicina il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al “Bando Montagna” voluto dalla Provincia autonoma di Trento nell’ambito delle misure di #ripartitrentino. Le azie ...

Il Piano Nazionale italiano per l’uso del Recovery Fund per accedere al Next Generation UE prevede uno stanziamento su più voci per la sanità. Secondo il Governo oltre ai 9 miliardi per l’assistenza d ...Trento – Si avvicina il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al “Bando Montagna” voluto dalla Provincia autonoma di Trento nell’ambito delle misure di #ripartitrentino. Le azie ...