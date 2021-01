Telegram è diventato il porto sicuro antisemita dei negazionisti dell’Olocausto e della Covid-19

Leggi su open.online

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Oggi, con la GiornataMemoria, ricordiamo e commemoriamo le vittime. Come ogni anno, purtroppo, non mancano i teorici del complotto eche continuano a diffondere le loro fesserie antisemite, supportate ideologicamente dalla propaganda basata su falsi documenti storici come i Protocolli dei Savi di Sion. I Protocolli diffusi nei canalidei, anche19. Non ci fu solo il falso storico dei Protocolli, Hitler intercettò l’odio nei confronti degli ebrei facendone uso nella sua propaganda politica all’interno del Mein Kampf addossando loro le colpe dei problemiGermania. Il più recente falso storico, datato 2005, è l’opera nota come Piano Kalergi, un ...