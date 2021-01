Tata di Tommaso Zorzi piange e si scusa con la Capriotti: “Mai parlato male di lei” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Cecilia, la Tata di Tommaso Zorzi, non ha dubbi: se Stefania Orlando avesse aperto la porta lui sarebbe uscito insieme a lei, mano nella mano. Lo ha rivelato durante un suo intervento all’ultima punTata di Casa Chi, il format web di Chi Magazine, commentando: “Sono molto legati, si vogliono bene, credo sia nata una vera... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Cecilia, ladi, non ha dubbi: se Stefania Orlando avesse aperto la porta lui sarebbe uscito insieme a lei, mano nella mano. Lo ha rivelato durante un suo intervento all’ultima pundi Casa Chi, il format web di Chi Magazine, commentando: “Sono molto legati, si vogliono bene, credo sia nata una vera... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : Il sottopancia “CECILIA CAPRIOTTI E LA GUERRA CON LA TATA DI TOMMASO ZORZI” ?? #noneladurso - Tata_Imma : Stefania: “La finale se la meritano Tommaso Dayane Maria Teresa Andrea Pierpaolo e Rosalinda” GIULIA HA SMESSO D… - blogtivvu : Tata di Tommaso Zorzi piange e si scusa con la Capriotti: “Mai parlato male di lei” #gfvip #tzvip - Tata_Imma : Tommaso su Giuliano: “A me una cosa non mi torna allora Rosalinda ha detto che Giuliano ha voluto tagliare i pont… - gieffepparo : > Poi, sui consensi di Tommaso ha pesato anche il circo che ha intorno di fandom, sorella, agente e tata, che non s… -