«Surviving Death | cosa c' è dopo la morte?» | recensione del progetto Netflix su una questione eterna

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Non è mai entrata in top 10, ma, quando a gennaio 2021 è apparsa su, la serie investigativac'èla? ha creato comunque una certa curiosità. E non poteva essere altrimentiun anno di pandemia in cui, chiusi in lockdown col silenzio rotto dal suono delle sirene delle ambulanze, almeno una volta questa domanda ce la siamo posta tutti. Perché il Covid-19 ha trasformato in realtà i racconti di distopia legati a virus che si diffondevano a livello planetario costringendoci a vivere più a stretto contatto col trauma dellae a riflettere più spesso sulla nostra paura nei suoi confronti, così come sul senso della vita.c'è ...