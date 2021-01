Superiori riaperte, Marino Faccini, Ats: 'Gli studenti fanno gruppo, il rischio contagi esiste' (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Le Superiori di Milano e provincia hanno riaperto lunedì. Dopo tre mesi di didattica a distanza (dal 26 ottobre), causa Covid, i ragazzi stanno riprendendo le lezioni in aula. 'È un ritorno alla semi -... Leggi su leggo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ledi Milano e provincia hanno riaperto lunedì. Dopo tre mesi di didattica a distanza (dal 26 ottobre), causa Covid, i ragazzi stanno riprendendo le lezioni in aula. 'È un ritorno alla semi -...

MariaRo99325323 : - michespo72 : Oggi riaperte a Genova una parte di scuole superiori bene poi mandateli dai nonni così lo sterminio continua - carlo_bravi : RT @fabridel: Grazie #professor @pbecchi per questa #denuncia. Vanno riaperte subito #universita e #scuole superiori. Stanno distruggendo u… - savannabel1 : RT @fabridel: Grazie #professor @pbecchi per questa #denuncia. Vanno riaperte subito #universita e #scuole superiori. Stanno distruggendo u… - infoitinterno : Scuole superiori riaperte al 50% e Dad, la Uil scende in piazza -

Ultime Notizie dalla rete : Superiori riaperte Riapertura scuole, medie e superiori: chi torna in classe in Lombardia, Liguria, Marche e Umbria? Corriere della Sera Unife, Zauli stoppa la ripresa in presenza

Il rettore: "Malgrado il decreto lo preveda, non ci sono le condizioni per riavviare le lezioni in aula per il 50% degli studenti" ...

Superiori riaperte, Marino Faccini, Ats: «Gli studenti fanno gruppo, il rischio contagi esiste»

Le superiori di Milano e provincia hanno riaperto lunedì. Dopo tre mesi di didattica a distanza (dal 26 ottobre), causa Covid, i ragazzi stanno riprendendo le lezioni in aula.

Il rettore: "Malgrado il decreto lo preveda, non ci sono le condizioni per riavviare le lezioni in aula per il 50% degli studenti" ...Le superiori di Milano e provincia hanno riaperto lunedì. Dopo tre mesi di didattica a distanza (dal 26 ottobre), causa Covid, i ragazzi stanno riprendendo le lezioni in aula.