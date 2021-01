“Succede prima dell’8 febbraio”. GF Vip, Andrea Zelletta è sicuro: “Per Tommaso Zorzi…” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Manca ancora più di un mese alla finale di questo lunghissimo GF Vip. Alfonso Signorini ha comunicato la data precisa in diretta: ultima puntata il 1 marzo. Tra i più scossi dalla notizia, ancora una volta Tommaso Zorzi: “È uno scherzo?”, ha commentato a caldo. Poi, nella notte, la confessione a Maria Teresa Ruta: “Guarda che Francesco mi ha detto che mi supporta anche se esco. Mia mamma mi ha detto la stessa cosa. Cosa significa? Che io l’8 me ne vado. Mi vivrei meglio anche queste due settimane. Anche mia mamma mi ha detto ‘esci quando vuoi’. Per me arrivato fino all’otto febbraio e arrivarci bene è una vincita. Non so cosa potrebbero avermi voluto dire Francy e mia madre, però sto riflettendo”. (Continua dopo la foto) Anche Stefania Orlando è sembrata d’accordo con lui sull’uscita dal GF Vip il prossimo 8 febbraio: “Per l’uscita ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Manca ancora più di un mese alla finale di questo lunghissimo GF Vip. Alfonso Signorini ha comunicato la data precisa in diretta: ultima puntata il 1 marzo. Tra i più scossi dalla notizia, ancora una voltaZorzi: “È uno scherzo?”, ha commentato a caldo. Poi, nella notte, la confessione a Maria Teresa Ruta: “Guarda che Francesco mi ha detto che mi supporta anche se esco. Mia mamma mi ha detto la stessa cosa. Cosa significa? Che io l’8 me ne vado. Mi vivrei meglio anche queste due settimane. Anche mia mamma mi ha detto ‘esci quando vuoi’. Per me arrivato fino all’ottoe arrivarci bene è una vincita. Non so cosa potrebbero avermi voluto dire Francy e mia madre, però sto riflettendo”. (Continua dopo la foto) Anche Stefania Orlando è sembrata d’accordo con lui sull’uscita dal GF Vip il prossimo 8: “Per l’uscita ...

