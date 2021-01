Stefano Bonaccini indagato per abuso d’ufficio nella vicenda delle presunte pressioni denunciate da un sindaco del Ferrarese (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini risulta indagato in un fascicolo per abuso d’ufficio aperto dalla Procura di Ferrara sulla vicenda delle presunte pressioni denunciate un anno fa, con un esposto dal sindaco di Jolanda di Savoia, Paolo Pezzolato. Lo scrive il Resto del Carlino. All’esposto era allegato l’audio di una telefonata tra il governatore e il sindaco. Secondo Pezzolato, dopo la decisione della vicesindaca Elisa Trombin di appoggiare la candidata leghista Borgonzoni alle regionali, Bonaccini avrebbe fatto pressioni perché Comuni limitrofi rifiutassero di condividere con Jolanda di Savoia alcuni dipendenti. “La cosa che dico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il presidente dell’Emilia-Romagnarisultain un fascicolo peraperto dalla Procura di Ferrara sullaun anno fa, con un esposto daldi Jolanda di Savoia, Paolo Pezzolato. Lo scrive il Resto del Carlino. All’esposto era allegato l’audio di una telefonata tra il governatore e il. Secondo Pezzolato, dopo la decisione della vicesindaca Elisa Trombin di appoggiare la candidata leghista Borgonzoni alle regionali,avrebbe fattoperché Comuni limitrofi rifiutassero di condividere con Jolanda di Savoia alcuni dipendenti. “La cosa che dico ...

qO__Qp : RT @Open_gol: Indagato il governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini - Noovyis : (Stefano Bonaccini indagato per abuso d’ufficio nella vicenda delle presunte pressioni denunciate da un sindaco del… - Open_gol : Indagato il governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini - babbokid : Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini: No all'uso dei richiami vivi per la ... - evarist05268091 : E se si chidessero le dimissioni di Zingaretti alla guida del PD, per una Segreteria fallimentare che rischia di sv… -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Bonaccini Bonaccini indagato per il caso Jolanda il Resto del Carlino Bonaccini indagato per abuso d’ufficio

Bonaccini indagato per abuso d’ufficio dopo un esposto del sindaco di Jolanda di Savoia, Paolo Pezzolato. Il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini risulta indagato in un fascicolo per abuso ...

GOVERNATORE EMILIA ROMAGNA BONACCINI SOTTO INCHIESTA PER ABUSO D'UFFICIO

27 gennaio - BOLOGNA - Il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini risulta indagato in un fascicolo per abuso d'ufficio aperto dalla Procura di Ferrara sulla vicenda delle presunte pressioni d ...

Bonaccini indagato per abuso d’ufficio dopo un esposto del sindaco di Jolanda di Savoia, Paolo Pezzolato. Il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini risulta indagato in un fascicolo per abuso ...27 gennaio - BOLOGNA - Il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini risulta indagato in un fascicolo per abuso d'ufficio aperto dalla Procura di Ferrara sulla vicenda delle presunte pressioni d ...