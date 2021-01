Stefano Bonaccini indagato per abuso d'ufficio dopo l'esposto di un sindaco del Ferrarese (Di mercoledì 27 gennaio 2021) dopo un esposto presentato poco più di un anno fa, da un sindaco di un comune del Ferrarese, nelle battute finali della campagna elettorale per le elezioni regionali in Emilia Romagna, Stefano Bonaccini è stato indagato per abuso di ufficio nell’inchiesta della Procura di Ferrara sul cosiddetto “Caso Jolanda”.La notizia è sulle pagine del “Resto del Carlino” di Ferrara. “Sapevamo dell’iscrizione ma non abbiamo alcun profilo di preoccupazione”, ha dichiarato sul quotidiano, il professor Vittorio Manes, avvocato di Bonaccini. L’esposto, da cui è nata l’inchiesta fu presentato da Paolo Pezzolato, sindaco di Jolanda di Savoia, comune in provincia di Ferrara a cui allegò un audio di una ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021)unpresentato poco più di un anno fa, da undi un comune del, nelle battute finali della campagna elettorale per le elezioni regionali in Emilia Romagna,è statoperdinell’inchiesta della Procura di Ferrara sul cosiddetto “Caso Jolanda”.La notizia è sulle pagine del “Resto del Carlino” di Ferrara. “Sapevamo dell’iscrizione ma non abbiamo alcun profilo di preoccupazione”, ha dichiarato sul quotidiano, il professor Vittorio Manes, avvocato di. L’, da cui è nata l’inchiesta fu presentato da Paolo Pezzolato,di Jolanda di Savoia, comune in provincia di Ferrara a cui allegò un audio di una ...

LegaSalvini : ?? ULTIM'ORA, BONACCINI (PD) INDAGATO PER ABUSO D'UFFICIO: PRESSIONI SU UN SINDACO PER NON APPOGGIARE LUCIA BORGONZO… - Ettore_Rosato : Ho letto delle indagini che riguardano @sbonaccini, indagato a Ferrara per abuso d’ufficio. Stefano è un amministra… - elespaterlini1 : RT @Ettore_Rosato: Ho letto delle indagini che riguardano @sbonaccini, indagato a Ferrara per abuso d’ufficio. Stefano è un amministratore… - tinas48 : RT @HuffPostItalia: Stefano Bonaccini indagato per abuso d'ufficio dopo l'esposto di un sindaco del Ferrarese - RosannaMagnani1 : RT @serebellardinel: #Bonaccini indagato per abuso d’ufficio! Conferma in più che per il @Mov5Stelle non ci sarebbe stata differenza alcuna… -