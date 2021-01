Stefania Orlando, spunta il fratello segreto: “Non mi ha invitato al matrimonio, non mi cerca…” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) A Domenica Live spunta Gianni, il fratello di Stefania Orlando E se i concorrenti del Grande fratello Vip 5 contano i giorni per la finalissima, all’esterno, all’insaputa dei gieffini spuntano sempre nuovi particolari. Recentemente sul web e in televisione si parla di Stefania Orlando e di suo fratello segreto Gianni. Questo nome non è mai stato menzionato dalla bionda conduttrice tra le pareti della casa più spiata d’Italia. Ebbene sì, Gianni Orlando è figlio di Annamaria, la madre della gieffina, avuto da una storia d’amore giovanile. Il consanguineo di Stefania è stato ospite a Domenica Live, dove a Barbara D’Urso ha raccontato la sua storia e ha fatto un appello ai suoi ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 27 gennaio 2021) A Domenica LiveGianni, ildiE se i concorrenti del GrandeVip 5 contano i giorni per la finalissima, all’esterno, all’insaputa dei gieffinino sempre nuovi particolari. Recentemente sul web e in televisione si parla die di suoGianni. Questo nome non è mai stato menzionato dalla bionda conduttrice tra le pareti della casa più spiata d’Italia. Ebbene sì, Gianniè figlio di Annamaria, la madre della gieffina, avuto da una storia d’amore giovanile. Il consanguineo diè stato ospite a Domenica Live, dove a Barbara D’Urso ha raccontato la sua storia e ha fatto un appello ai suoi ...

GrandeFratello : È bionda fuori e bionda dentro... abbiamo insistito tanto per averla: in collegamento abbiamo la nostra prima invia… - Greta09336740 : RT @r3dhead_: 9 febbraio Stefania Orlando e Tommaso Zorzi assistono alla decadenza del gfvip 5 senza di loro #tzvip - stefyorlando : RT @grande_flagello: Cioè Stefania Orlando, in queste condizioni, all'improvviso si ricorda: 'Ah, a mezzanotte devo fare gli auguri a mio m… - uccia0705 : RT @RutaAllTheWay: anno 2002 : Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando erano ospiti della stessa puntata di scherzi a parte ?? #gfvip #tzvip… - alexiuss11 : RT @r3dhead_: 9 febbraio Stefania Orlando e Tommaso Zorzi assistono alla decadenza del gfvip 5 senza di loro #tzvip -