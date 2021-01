Stefania Orlando: il matrimonio tormentato con Andrea Roncato (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Stefania Orlando è una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, classe 1966, debutta agli inizi degli anni ’90 come valletta e conduttrice televisiva. Motivo della sua popolarità è anche il turbolento matrimonio con l’attore Andrea Roncato di 19 anni più grande di lei, finito tra reciproche accuse legate a problemi droga e amanti. Il matrimonio e la fine Arriva il matrimonio nel 1998 dopo diversi anni di fidanzamento e i due una delle coppie più seguite dal mondo del gossip conquistando copertine e interviste televisive.L’idillio durò poco perché appena due anni dopo i due si separarono per incompatibilità di coppia, queste le dichiarazioni della Orlando circa la fine del loro matrimonio ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021)è una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, classe 1966, debutta agli inizi degli anni ’90 come valletta e conduttrice televisiva. Motivo della sua popolarità è anche il turbolentocon l’attoredi 19 anni più grande di lei, finito tra reciproche accuse legate a problemi droga e amanti. Ile la fine Arriva ilnel 1998 dopo diversi anni di fidanzamento e i due una delle coppie più seguite dal mondo del gossip conquistando copertine e interviste televisive.L’idillio durò poco perché appena due anni dopo i due si separarono per incompatibilità di coppia, queste le dichiarazioni dellacirca la fine del loro...

