Spezia, i convocati di Italiano per il Napoli. Fuori Nzola e Saponara (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Dopo aver eliminato la Roma, lo Spezia affronterà il Napoli nei quarti di Coppa Italia. Vincenzo Italiano, allenatore dei liguri, ha diramato la lista ufficiale dei convocati per il match di domani: Portieri: Zoet, Krapikas, RafaelDifensori: Ramos, Marchizza, Terzi, Bastoni, Chabot, Erlic, Ismajli, Dell’Orco, VignaliCentrocampisti: Acampora, Ricci, Agoume, Esteves, Maggiore, Deiola, Leo SenaAttaccanti: Galabinov, Gyasi, Farias, Verde, Agudelo Foto: Sito Spezia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Dopo aver eliminato la Roma, loaffronterà ilnei quarti di Coppa Italia. Vincenzo, allenatore dei liguri, ha diramato la lista ufficiale deiper il match di domani: Portieri: Zoet, Krapikas, RafaelDifensori: Ramos, Marchizza, Terzi, Bastoni, Chabot, Erlic, Ismajli, Dell’Orco, VignaliCentrocampisti: Acampora, Ricci, Agoume, Esteves, Maggiore, Deiola, Leo SenaAttaccanti: Galabinov, Gyasi, Farias, Verde, Agudelo Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

MondoNapoli : UFFICIALE - Spezia, sono 24 i convocati per il match contro il Napoli: la lista - - ilnapolionline : UFFICIALE - I convocati dello Spezia, a Napoli out in tutto sette - - Paroladeltifoso : Spezia, ecco i convocati per la sfida contro il Napoli - napolista : #NapoliSpezia: i convocati di Italiano: out Nzola, Piccoli e Saponara Il tecnico dello Spezia ha diramato la lista… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Coppa Italia, Napoli-Spezia i convocati di Italiano: out Nzola, Mattiel… -