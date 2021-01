«Spencer» | ecco Kristen Stewart nei panni di Lady Diana

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il cappello nero, la veletta sugli occhi, la giacca rossa e la testa leggermente inclinata su un lato, tratto distintivo di tutte le riprese e le foto ufficiali nelle quali era immortalata. È così che si presenta Kristen Stewart nei panni della Principessa Diana in Spencer, il nuovo film diretto dal regista cileno Pablo Larraín nonché uno dei titoli più attesi al cinema del prossimo anno. Scritto dal creatore di Peaky Blinders Steven Knight, il biopic si concentrerà sul weekend di Natale che Lady D trascorre nella tenuta di Sandringham nel Norfolk, giorni cruciali durante i quali decide di divorziare da Carlo e di rinunciare al titolo di principessa. Le riprese, che si divideranno tra la Germania e il Regno Unito, dovrebbero finire in autunno per permettere al film di uscire nel 2022, in occasione del venticinquesimo anniversario della morte di Diana. https://twitter.com/neonrated/status/1354428951842721793