Sorteggi Youth League 2020/21: ecco l’avversaria della Juventus (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sorteggi Youth League 2020/21 LIVE: la Juventus Primavera attende l’avversaria per i trentaduesimi di finale della competizione europea Sono andati in scena questa mattina i Sorteggi di Youth League 2020/21, che hanno decretato gli abbinamenti per i trentaduesimi di finale, in programma il 2 e 3 marzo. La Juventus Primavera è stata abbinata al Borussia Dortmund, con i bianconeri che giocheranno in casa la sfida ad eliminazione diretta. IL SorteggiO COMPLETO SU Juventus NEWS 24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021)/21 LIVE: laPrimavera attendeper i trentaduesimi di finalecompetizione europea Sono andati in scena questa mattina idi/21, che hanno decretato gli abbinamenti per i trentaduesimi di finale, in programma il 2 e 3 marzo. LaPrimavera è stata abbinata al Borussia Dortmund, con i bianconeri che giocheranno in casa la sfida ad eliminazione diretta. ILO COMPLETO SUNEWS 24 Leggi su Calcionews24.com

serieAnews_com : ?? #YouthLeague, ecco le avversarie di #Atalanta, #Inter, #Juventus e #Lazio ?? la mente non può che correre verso a… - SprintLombardia : Sorteggi Youth League, è sempre Italia-Germania! - ParisioGiovanni : RT @PrimaveraTutto: #YouthLeague: i sorteggi e la formula 2021. Gli accoppiamenti per #Inter, #Atalanta, #Juventus e #Lazio - PrimaveraTutto : #YouthLeague: i sorteggi e la formula 2021. Gli accoppiamenti per #Inter, #Atalanta, #Juventus e #Lazio - junews24com : Sorteggi Youth League 2020/21 LIVE: la Juve Primavera attende l'avversaria - -