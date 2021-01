Sony Xperia 1 II non ha soddisfatto DxOMark per la qualità delle foto (Di mercoledì 27 gennaio 2021) DxOMark non è pienamente soddisfatto del modulo fotografico di Sony Xperia 1 II nonostante le migliorie rispetto al modello precedente L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 27 gennaio 2021)non è pienamentedel modulografico di1 II nonostante le migliorie rispetto al modello precedente L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Sony Xperia 1 II non ha soddisfatto DxOMark per la qualità delle foto - TuttoAndroid : Secondo aggiornamento per i Samsung Galaxy S21, Android 11 per Sony Xperia 10 II #android #android11 #galaxys21… - AdriMCMLXI : @Bukaniere @erretti42 @MaximoMoggio appunto ?? ahaha, non lavori oggi? ti ho trovato il telefono nuovo, ora te lo l… - AlessioCamaroto : Sony Xperia Pro arriva negli USA: è il primo smartphone con porta HDMI dedicata - HDblog : Sony aggiorna Xperia 10 II: arriva Android 11 con le patch di sicurezza di dicembre -