Sony Pictures | Escape Room 2 rinviato Ecco la data

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)ha deciso di rinviare al prossimo anno l’uscita dell’atteso2, sequel del fortunato horror di Adam Robitel.più volte lo scorso anno,2 ha ottenuto in queste ore una nuovadi uscita, ma non nel 2021. Quando uscirà2? Il film uscirà nelle sale il 7 gennaio del 2022. solo tre anni dopo l’uscita dell’originale. Il cast Oltre ai ritorni di Taylor Russell (Words on BathWalls) e Logan Miller (Love, Simon), il cast del sequel vedrà le aggiunte di Isabelle Fuhrman (Orphan), Indya Moore (Pose), Holland Roden (Teen Wolf ), Thomas Cocquerel (The 100) e Carlito Olivero (Bad Samaritan). Regia e ...