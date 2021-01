SOLO UNA MASSICCIA DISOBBEDIENZA CIVILE CI PUÒ SALVARE (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il World Economic Forum (WEF) ha appena pubblicato (ottobre 2020) un cosiddetto White Paper, intitolato “Resetting the Future of Work Agenda – in a Post-Covid World”. Questo documento di 31 pagine si legge come un progetto su come “eseguire” – perché un’esecuzione (o implementazione) sarebbe – “Covid-19 – The Great Reset” (luglio 2020), di Klaus Schwab, fondatore e CEO (dal fondazione del WEF nel 1974) e il suo socio Thierry Malleret …Promette un futuro orribile a circa l’80% in più della popolazione (sopravvissuta). “1984” di George Orwell si legge come una fantasia benigna, rispetto a ciò che il WEF ha in mente per l’umanità. Il lasso di tempo è di dieci anni – entro il 2030 – l’agenda delle Nazioni Unite 2021 – 2030 dovrebbe essere implementata. Misure aziendali pianificate in risposta al COVID-19: + Un’accelerazione dei processi di lavoro digitalizzati, che porta all’84% di ... Leggi su databaseitalia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il World Economic Forum (WEF) ha appena pubblicato (ottobre 2020) un cosiddetto White Paper, intitolato “Resetting the Future of Work Agenda – in a Post-Covid World”. Questo documento di 31 pagine si legge come un progetto su come “eseguire” – perché un’esecuzione (o implementazione) sarebbe – “Covid-19 – The Great Reset” (luglio 2020), di Klaus Schwab, fondatore e CEO (dal fondazione del WEF nel 1974) e il suo socio Thierry Malleret …Promette un futuro orribile a circa l’80% in più della popolazione (sopravvissuta). “1984” di George Orwell si legge come una fantasia benigna, rispetto a ciò che il WEF ha in mente per l’umanità. Il lasso di tempo è di dieci anni – entro il 2030 – l’agenda delle Nazioni Unite 2021 – 2030 dovrebbe essere implementata. Misure aziendali pianificate in risposta al COVID-19: + Un’accelerazione dei processi di lavoro digitalizzati, che porta all’84% di ...

ZZiliani : Solo in Italia possiamo tollerare una ministra, la #DeMicheli, che non solo ignora che la politica non è mettersi a… - berlusconi : Era logico che accadesse, era una maggioranza costituita da forze politiche che si sono combattute in modo addiritt… - borghi_claudio : @filipponico1962 Mi perdoni ma perchè parla di cose che non conosce? La Banca Centrale non emette proprio nulla se… - chinasa53843482 : RT @wesstxide: LO SO CHE NON È MOMENTO PERÒ VI PREGO ENTRAMBI I MIEI GENITORI SONO DISOCCUPATI E CERCANO DISPERATAMENTE UN LAVOTO QUESTO M… - causeimvdeit : nel mio gruppo stiamo organizzando per regalare sto coso ad una nostra amica. bisogna scegliere la canzone. non c… -

Ultime Notizie dalla rete : SOLO UNA Feto nato morto: viene meno solo una relazione affettiva potenziale Altalex Renault E-TECH: il futuro non è solo elettrico ma elettrificato

Dal 2019 al 2020 l'Italia ha visto un'accelerazione importante nelle vendite dei veicoli elettrificati. Nel 2020 le BEV, auto elettriche alimentate esclusivamente a batteria, hanno visto Zoe fare da p ...

Antonio Ornano, incidente in moto: "Per fortuna nulla di rotto"

Incidente in moto per Antonio Ornano: le condizioni dell'attore di Zelig In un video, accompagnato da una descrizione, Antonio Ornano spiega le dinamiche dell'incidente. Non ha visto una moto arrivare ...

Dal 2019 al 2020 l'Italia ha visto un'accelerazione importante nelle vendite dei veicoli elettrificati. Nel 2020 le BEV, auto elettriche alimentate esclusivamente a batteria, hanno visto Zoe fare da p ...Incidente in moto per Antonio Ornano: le condizioni dell'attore di Zelig In un video, accompagnato da una descrizione, Antonio Ornano spiega le dinamiche dell'incidente. Non ha visto una moto arrivare ...