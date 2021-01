Sole 24 Ore | 13 milioni di italiani hanno un titolo di studio equivalente alla terza media

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) In Italia ci sono quasi 13di adulti con un livello di istruzione basso (), il 39% del totale dei 25-64enni (circa 33di persone). Sono il 20 della popolazione adulta europea con un basso livello di istruzione (circa 66di individui totali). Più di un adulto su due (circa il 53-59% dei 25-64enni) è «potenzialmente bisognoso di riqualificazione» per via di competenze “obte”, o che a breve lo diventeranno, a causa dell’innovazione e del cambiamento tecnologico in atto nel mondo del lavoro, oppure perché, nonostante la laurea, possiedono scarse capacità digitali, di alfabetizzazione e di calcolo. Sono dati riportati dal24 Ore. Tra i 16 e i 65 anni, gli...