Skicross | brutto infortunio per Lucrezia Fantelli | sarà costretta a saltare i Mondiali

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Uncolpo per, stella delloitaliano. L’azzurra, nel momento in cui appariva in netta crescita di condizione e pronta al definitivo salto di qualità a livello internazionale, èsfortunatamente a dire addio ai sogni di gloria per questa stagione. La 24enne, come riportato dalla Fisi, dopo la caduta ad Idre in Coppa del Mondo si è procurata la frattura del piatto tibiale della gamba sinistra. Oggi la visita presso l’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano e la decisione di terminare in anticipo l’annata, rinunciando così alla partecipazione ai prossimianche per Federico Tomasoni: per il 24enne rottura dl legamento crociato del ginocchio e operazione già in programma. Foto: Martin Lehmann / Shutterstock.com