“Siete dei miserabili!” Antonella Elia e la malattia Cosa è successo all’opinionista del GF Vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ne abbiamo parlato a lungo, ovvero durissimo scontro trae Samantha De Grenet. E per tutte le critiche che poi sono state condivise sui social e in tv. Per chi non lo ricordasse, laha fatto uscite poco carine sul fisico di quest’ultima, non risultando essere particolarmente sensibile al fatto che abbia recentemente avuto un brutto male. Oggi su Instagramha rivelato di aver avuto un tumore 5 anni fa circa, aggiungendo di essere davvero assai dispiaciuta dal fatto di aver ricevuto attacchi così miserabili: “Nel 2016 ho scoperto di avere un tumore. Un carcinoma di 4 cm…Su di me solo attacchi miserabili e gratuiti…”. Insomma, laha confessato di aver avuto una brutta, non scendendo nel dettaglio. C’è però chi invece ha ...