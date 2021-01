Siero Astrazeneca, dubbi sull'efficacia. "Bassa protezione e anziani scoperti" (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Maria Sorbi L'accusa: cura debole per gli over 65. L'azienda smentisce. Atteso l'ok di Ema: "Decideranno gli Stati a chi darla. Contatti con 15 produttori di vaccini, c'è anche Sputnik". Moderna: "Stop alle donne incinte" Dire che sulla vicenda vaccini ci sia confusione è dire poco. Le notizie si rincorrono, vengono smentite e lasciano spazio a dubbi che in questa fase proprio non vorremmo avere. E così, tra documenti mai resi pubblici e una trasparenza che lascia un po' a desiderare, vien fuori che il Siero Astrazeneca, già meno performante rispetto a quelli di Pfizer e Moderna, potrebbe davvero non essere efficace sugli over 65. L'azienda smentisce quanto dato per vero dalla stampa tedesca ma il quesito rimane finché Ema non si pronuncerà. Si spera nelle prossime ore. «La data più certa per ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Maria Sorbi L'accusa: cura debole per gli over 65. L'azienda smentisce. Atteso l'ok di Ema: "Decideranno gli Stati a chi darla. Contatti con 15 produttori di vaccini, c'è anche Sputnik". Moderna: "Stop alle donne incinte" Dire chea vicenda vaccini ci sia confusione è dire poco. Le notizie si rincorrono, vengono smentite e lasciano spazio ache in questa fase proprio non vorremmo avere. E così, tra documenti mai resi pubblici e una trasparenza che lascia un po' a desiderare, vien fuori che il, già meno performante rispetto a quelli di Pfizer e Moderna, potrebbe davvero non essere efficace sugli over 65. L'azienda smentisce quanto dato per vero dalla stampa tedesca ma il quesito rimane finché Ema non si pronuncerà. Si spera nelle prossime ore. «La data più certa per ...

