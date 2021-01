Shoah | Zingaretti | ' memoria non si può fermare | con crisi tornano fanatismi ed estremismi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - Il 27 gennaio 1945 furono abbattuti i cancelli del campo di sterminio di Auschwitz, il luogo simbolo dell'odio nazista e della, dove furono uccise milioni di persone innocenti. Sono stato tante volte in quel luogo di morte e persecuzione, insieme a migliaia di ragazze e ragazzi con i quali abbiamo ricordato la pagina più buia della nostra storia attraverso le voci, le testimonianze, le lacrime dei sopravvissuti. A loro dico sempre grazie, per il coraggio con cui portano avanti la missione di tenere vivo il ricordo doloroso della. Quest'anno non sarà possibile, a causa del Covid. Ma lanon si può". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd, Nicola. "Anche oggi, mentre siamo assorbiti da un'emergenza sanitaria, sociale ed economica con ...