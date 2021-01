Shoah, Meloni: “Il mio pensiero va alle vittime dell’orrore. E ai Giusti che salvarono tante vite umane” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Shoah: un orrore da non dimenticare. A 76 anni dall’apertura dei cancelli del campo di sterminio di Auschwitz (che svelò l’orrore) il mondo della politica, dell’arte, della cultura celebra il Giorno della Memoria. Shoah, Meloni: ricordare per onorare Giorgia Meloni su Facebook rivolge un ‘pensiero commosso per le vittime’ e ricorda i Giusti, anche centinaia di italiani che salvarono tanti ebrei a costo della propria vita. “Ricordare per onorare. Ricordare per contrastare l’antisemitismo. In ogni sua forma”, scrive la leader di Fratelli d’Italia. “Affinché gli orrori del passato non tornino mai più. Nel Giorno della Memoria un pensiero commosso a tutte le vittime della Shoah. E a chi ancora oggi porta ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 27 gennaio 2021): un orrore da non dimenticare. A 76 anni dall’apertura dei cancelli del campo di sterminio di Auschwitz (che svelò l’orrore) il mondo della politica, dell’arte, della cultura celebra il Giorno della Memoria.: ricordare per onorare Giorgiasu Facebook rivolge un ‘commosso per le’ e ricorda i, anche centinaia di italiani chetanti ebrei a costo della propria vita. “Ricordare per onorare. Ricordare per contrastare l’antisemitismo. In ogni sua forma”, scrive la leader di Fratelli d’Italia. “Affinché gli orrori del passato non tornino mai più. Nel Giorno della Memoria uncommosso a tutte ledella. E a chi ancora oggi porta ...

