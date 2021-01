Shoah | Medaglia d’onore al ministro Costa | “Papà è scappato dal lager”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Questa mattina il prefetto di Napoli Marco Valentini ha insignito ilSergiocon unaper la giornata della memoria. Il padre infatti venne catturato in terra partenopea nel settembre del 1943. Aveva solo 18 anni Nicolaquando fu prelevato con la forza a piazza Dante e trasportato in Germania. Trascorse quindi ben due anni in uno dei famosi campi di lavoro della Bassa Sassonia a pochi metri da un campo di sterminio. Con destrezza però nell’aprile del 1945 riuscì a scappare eludendo la sorveglianza insieme ad altri internati ed a raggiungere Napoli dopo un viaggio della speranza. Per questo motivo ildell’ambiente, insieme ad altre 31 persone hanno ricevuto la...