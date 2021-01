**Shoah: Casellati, 'male universale che non potrà essere mai dimenticato'** (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Oggi è la Giornata della Memoria, la ricorrenza che ogni anno ci consente di onorare le vittime della Shoah. Desidero quindi rivolgere a nome mio personale e di tutto il Senato un sincero pensiero di vicinanza e di amicizia alla comunità ebraica italiana e internazionale. 76 anni fa l'apertura dei cancelli di Auschwitz ha svelato al mondo l'orrore dello sterminio ebraico. Il dolore del genocidio è ancora vivo in noi. Perché quel male, inferto a donne e uomini senza colpa, è un male universale, che non potrà mai essere dimenticato". Lo ha affermato in apertura di seduta il presidente del Senato, Elisabetta Casellati. "Il ricordo -ha aggiunto- è l'unica via per vincere il buio dell'indifferenza. Solo la memoria può renderci davvero ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Oggi è la Giornata della Memoria, la ricorrenza che ogni anno ci consente di onorare le vittime della Shoah. Desidero quindi rivolgere a nome mio personale e di tutto il Senato un sincero pensiero di vicinanza e di amicizia alla comunità ebraica italiana e internazionale. 76 anni fa l'apertura dei cancelli di Auschwitz ha svelato al mondo l'orrore dello sterminio ebraico. Il dolore del genocidio è ancora vivo in noi. Perché quel, inferto a donne e uomini senza colpa, è un, che nonmai". Lo ha affermato in apertura di seduta il presidente del Senato, Elisabetta. "Il ricordo -ha aggiunto- è l'unica via per vincere il buio dell'indifferenza. Solo la memoria può renderci davvero ...

"Il dolore del genocidio è ancora vivo in noi. Perché quel male, inferto a donne e uomini senza colpa, è un male universale, che non potrà mai essere dimenticato. Il ricordo è l'unica via per vincere

