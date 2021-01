Serie A, slitta Milan-Crotone: si giocherà domenica 7 febbraio (Di mercoledì 27 gennaio 2021) slitta di due giorni il match Milan-Crotone, valido per la 21esima giornata di campionato, a causa dell’eliminazione dalla Coppa Italia dei rossoneri; si giocherà, infatti, domenica 7 febbraio alle ore 15, e non venerdì 5 febbraio alle 20:45. Variazione già in programma in caso di eliminazione del Milan. Prossimi appuntamenti per la squadra di Pioli: match contro il Bologna sabato 30 ore 15, contro il Crotone domenica 7 ore 15, contro lo Spezia sabato 13 ore 20:45; in Europa League affronterà la Stella Rossa giovedì 18 alle 18:55. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 27 gennaio 2021)di due giorni il match, valido per la 21esima giornata di campionato, a causa dell’eliminazione dalla Coppa Italia dei rossoneri; si, infatti,alle ore 15, e non venerdì 5alle 20:45. Variazione già in programma in caso di eliminazione del. Prossimi appuntamenti per la squadra di Pioli: match contro il Bologna sabato 30 ore 15, contro il7 ore 15, contro lo Spezia sabato 13 ore 20:45; in Europa League affronterà la Stella Rossa giovedì 18 alle 18:55. SportFace.

