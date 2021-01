Senato, è nato il gruppo degli Europeisti che si muove per sostenere Conte: chi sono (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Dopo giorni di annunci e mediazioni, è nato a Palazzo Madama la componente che si muove per sostenere Giuseppe Conte e, già in giornata, il capogruppo designato Raffaele Fantetti aspetta un contatto telefonico con il presidente del Consiglio dimissionario. Il gruppo parlamentare si chiama Europeisti Maie Centro democratico e a ufficializzarne la creazione in Senato è stata in mattinata la presidente Maria Elisabetta Casellati. Al momento ne fanno parte dieci Senatori: è questo il numero minimo per dare vita a una nuova componente ed è stato raggiunto nonostante le defezioni all’ultimo minuto dell’ex Fi Sandra Lonardo e dell’ex M5s Lello Ciampolillo. Al loro posto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Dopo giorni di annunci e mediazioni, èa Palazzo Madama la componente che siperGiuseppee, già in giornata, il capodesigRaffaele Fantetti aspetta un contatto telefonico con il presidente del Consiglio dimissionario. Ilparlamentare si chiamaMaie Centro democratico e a ufficializzarne la creazione inè stata in mattinata la presidente Maria Elisabetta Casellati. Al momento ne fanno parte dieciri: è questo il numero minimo per dare vita a una nuova componente ed è stato raggiunto nonostante le defezioni all’ultimo minuto dell’ex Fi Sandra Lonardo e dell’ex M5s Lello Ciampolillo. Al loro posto ...

davidallegranti : È nato il gruppo contiano ma a occhio i nomi sono sempre quelli che hanno votato la fiducia a Conte al Senato. - fanpage : È appena nato il gruppo dei ‘responsabili' al Senato. - Affaritaliani : Senato: il gruppo salva Conte è nato Ma litiga su chi comanda e non basta - robreg1 : RT @ottogattotto: In Senato è nato il gruppo per Conte e si chiama Europeisti-Maie-Cd: è guidato da certo Fantetti. Ciampolillo e la Lonard… - flinxkk8 : RT @ottogattotto: In Senato è nato il gruppo per Conte e si chiama Europeisti-Maie-Cd: è guidato da certo Fantetti. Ciampolillo e la Lonard… -

