“Sei sicuro di quello che dici?”. Al Bano parla e in studio cala il gelo: polemiche sulle sue dichiarazioni (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Al Bano Carrisi è stato guest star del programma condotto da Mario Giordano su Rete 4, “Fuori dal coro”. Proprio durante l’ospitata, il cantante pugliese ha letteralmente basito il pubblico nonché lo stesso padrone di casa. Il motivo? Una serie di parole che hanno esplicato il suo pensiero. La conversazione verteva sul tema Covid, quando Al Bano con una dichiarazione inerente al tanto discusso vaccino anti Covid ha disorientato tutti. Carrisi era stato ivitato a dire la propria opinione su questo argomento che sta a cuore a tutti gli italiani. È stato allora che è accaduto qualcosa… (Continua dopo le foto) Il celebre cantante di Cellino San Marco ha ammesso senza troppi giri di parole di non essere sicuro di volersi sottoporre alla vaccinazione. Autoetichettandosi come indeciso, il compagno di Loredana Lecciso ha oltretutto precisato ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) AlCarrisi è stato guest star del programma condotto da Mario Giordano su Rete 4, “Fuori dal coro”. Proprio durante l’ospitata, il cantante pugliese ha letteralmente basito il pubblico nonché lo stesso padrone di casa. Il motivo? Una serie di parole che hanno esplicato il suo pensiero. La conversazione verteva sul tema Covid, quando Alcon una dichiarazione inerente al tanto discusso vaccino anti Covid ha disorientato tutti. Carrisi era stato ivitato a dire la propria opinione su questo argomento che sta a cuore a tutti gli italiani. È stato allora che è accaduto qualcosa… (Continua dopo le foto) Il celebre cantante di Cellino San Marco ha ammesso senza troppi giri di parole di non esseredi volersi sottoporre alla vaccinazione. Autoetichettandosi come indeciso, il compagno di Loredana Lecciso ha oltretutto precisato ...

MircoSimeoni : RT @Gitro77: - Che stare in casa faccia meglio che uscire - La sanificazione dei cimiteri - Che è normale essere inseguiti da un drone - Ch… - giovannitrivel3 : RT @RadioSavana: Che sia meno pericoloso per un anziano fare la fila fuori al freddo, con la pioggia o con la neve in attesa di entrare all… - MariucciaPoli : RT @RadioSavana: Che sia meno pericoloso per un anziano fare la fila fuori al freddo, con la pioggia o con la neve in attesa di entrare all… - joseantoniomas7 : RT @RadioSavana: Che sia meno pericoloso per un anziano fare la fila fuori al freddo, con la pioggia o con la neve in attesa di entrare all… - CrisGiof : RT @isorrisidiem: Tommaso: “Sentiti libera di dire cosa vedi.” Stefania: “Sei sicuro di volerlo sapere?” Tommaso: “Assolutamente.” Stefania… -

Ultime Notizie dalla rete : Sei sicuro Iper Gomme. Sei sicuro che il tuo gommista faccia lo stesso? - VareseNews Varesenews Sei i bolidi: c’è anche quello di Alesi

Si certo sono stati tra i “pezzi” più fotografati dai tantissimi appassionati che si sono fermati al ristorante Cavallino. Per mangiare, ma anche solo per ammirare le “opere” Ferrari. E tra queste, ap ...

Si certo sono stati tra i “pezzi” più fotografati dai tantissimi appassionati che si sono fermati al ristorante Cavallino. Per mangiare, ma anche solo per ammirare le “opere” Ferrari. E tra queste, ap ...