Sei Nazioni: la Scozia contro la sfortuna e la storia

Manca sempre meno all'inizio del sei Nazioni 2021. La Scozia è una delle nazionali da osservare. Ancora un sei Nazioni da mettere in bacheca. La nazionale del cardo si presenta per sconfiggere la storia e la sfortuna.

Sei Nazioni, la Scozia sfida la sfortuna e, la storia

Il sei Nazioni sta per cominciare e la Scozia, guidata da coach Townsend è pronta a sfidare il nuovo torneo con grande enfasi e con la voglia di poter disputare al meglio il torneo e, se tutto vada per il verso giusto, aggiudicarsi per la prima volta il massimo campionato europeo. Ebbene si, la Scozia, un popolo cosi unito, forte e intrepido. Una nazione che non molla mai e, non lascia mai niente al dettaglio.

