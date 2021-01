Se Lukaku fosse stato del Napoli i giornali avrebbero parlato di Gomorra (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Lukaku come Gomorra: “Ti sparo in testa”. Se solo Romelu fosse stato un calciatore del Napoli sarebbe stato questo il titolo della metà dei quotidiani italiani ed invece la frase shock è passata inosservata quasi come se si trattasse di una banale litigata tra due bomber che danno lustro alla Serie A e che, con il loro comportamento, hanno dato popolarità ad una manifestazione che, per quanto sia cresciuta negli anni, resta sempre la minore in ordine di importanza in Italia. Purtroppo, però, Ibra e Lukaku hanno reso il derby una pattumiera trash dove l’italico costume si è riconosciuto ed anzi si è schierato, a seconda delle simpatie, con l’uno o con l’altro. Se ad Ibrahimovic gli si può concedere il beneficio del dubbio “Donkey/Monkey”, a Lukaku ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 27 gennaio 2021)come: “Ti sparo in testa”. Se solo Romeluun calciatore delsarebbequesto il titolo della metà dei quotidiani italiani ed invece la frase shock è passata inosservata quasi come se si trattasse di una banale litigata tra due bomber che danno lustro alla Serie A e che, con il loro comportamento, hanno dato popolarità ad una manifestazione che, per quanto sia cresciuta negli anni, resta sempre la minore in ordine di importanza in Italia. Purtroppo, però, Ibra ehanno reso il derby una pattumiera trash dove l’italico costume si è riconosciuto ed anzi si è schierato, a seconda delle simpatie, con l’uno o con l’altro. Se ad Ibrahimovic gli si può concedere il beneficio del dubbio “Donkey/Monkey”, a...

