Se bastasse il giorno della memoria (Di mercoledì 27 gennaio 2021) per non far accadere più le mostruosità del passato, bisognerebbe istituirne almeno uno al mese, bisognerebbe non smettere mai di parlarne. E se fosse necessario organizzare tavole rotonde per ospitare i sopravvissuti ai campi di concentramento, vedere con i propri occhi quei numeri di serie tatuati sulla pelle, i numeri di quelli che ce l'hanno fatta, quelli che dalle camere a gas sono tornati con le loro gambe, anche se ormai ridotti pelle ed ossa, bisognerebbe programmarle almeno una volta alla settimana. Eppure non basta, perché a settantasei anni dalla fine della seconda guerra mondiale ci sono ancora posti sulla terra in cui viene praticata la pulizia etnica, luoghi in cui le donne vengono annientate e violentate, li chiamano stupri di guerra e servono a convincere le minoranze ad andarsene, nella mente dei mandanti servono ad umiliare il maschio nemico, ma in ...

Ultime Notizie dalla rete : bastasse giorno In Italia senza validi motivi, non aveva fatto tamponi nè quarantena: multato Il Gazzettino Giorno della Memoria, il messaggio di Conte “Non basta ricordare, occorre capire”

Per Giuseppe Conte "per impedire che una tragedia come quella dell'Olocausto si ripeta, non basta ricordare: occorre anche capire". L'articolo Giorno della Memoria, il messaggio di Conte “Non basta ri ...

Giorno della Memoria, Conte: “Ricordo unico vaccino contro i complottisti”

"L’unico vaccino che abbiamo è quello di promuovere la conoscenza dei fatti storici, di mantenere viva la luce della Memoria della Shoah" ...

