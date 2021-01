Scuole secondarie: ancora non risolto il nodo trasporti, al lavoro per l’operatività (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Quasi tutto pronto per la ripresa delle attività didattiche in presenza anche negli Istituti Superiori, in programma per il prossimo 1 febbraio. Il piano, elaborato dalla Prefettura lo scorso mese di dicembre per consentire il trasporto degli studenti pendolari in sicurezza, è stato confermato nel corso di un incontro tenutosi questa mattina a Palazzo del Governo. Presenti i titolari delle imprese di trasporto mentre, in video conferenza, c’erano gli esponenti della Regione Campania. I pullman viaggeranno a metà della capienza e le corse saranno raddoppiate: questi i principi ispiratori del piano che, tuttavia, susciterebbe ancora delle perplessità da parte delle imprese. Restano ancora delle incognite che saranno diradate, si spera, nei prossimi giorni. I titolari hanno infatti chiesto con forza alla Regione che ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Quasi tutto pronto per la ripresa delle attività didattiche in presenza anche negli Istituti Superiori, in programma per il prossimo 1 febbraio. Il piano, elaborato dalla Prefettura lo scorso mese di dicembre per consentire il trasporto degli studenti pendolari in sicurezza, è stato confermato nel corso di un incontro tenutosi questa mattina a Palazzo del Governo. Presenti i titolari delle imprese di trasporto mentre, in video conferenza, c’erano gli esponenti della Regione Campania. I pullman viaggeranno a metà della capienza e le corse saranno raddoppiate: questi i principi ispiratori del piano che, tuttavia, susciterebbedelle perplessità da parte delle imprese. Restanodelle incognite che saranno diradate, si spera, nei prossimi giorni. I titolari hanno infatti chiesto con forza alla Regione che ...

