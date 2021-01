Scuole | il Prefetto Spena | “Ci sono le condizioni per un ritorno in classe in sicurezza”

Leggi su anteprima24

Avellino – Ildi Avellino, Paola, nel corso della cerimonia che si è svolta presso il Palazzo di Governo in occasione della "Giornata della Memoria" ha fatto il punto sul rientro a scuola per i ragazzi delle Superiori. "Abbiamo avuto diversi incontri durante i quali è stato possibile elaborare un documento operativo così come previsto dal DPCM – ammette – Il nostro ruolo è quello di coordinare un rientro a scuola compatibile all'utilizzo dei mezzi pubblici al 50%. Ora tocca ai dirigenti scolastici organizzare il rientro inal 50% o al 75%. Ad oggi è plausibile che si vada al 50%. La decisione del TAR parla chiaro". "Abbiamo previsto un aumento significativo di corse – continua – La maggior parte è incentrata sulla città di Avellino mentre la restante in provincia. Abbiamo deciso di ...