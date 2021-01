Scuola | nel Napoletano donati 300 tablet | “Assicuriamo a tutti i bambini gli stessi diritti”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giorgio a Cremano (Na) – Sono 300 iconsegnati questa mattina dai volontari della Protezione Civile a cinque istituti comprensivi di San Giorgio a Cremano. Una donazione fatta dal Comune di Troisi per gli studenti che ne hanno maggior necessità in questi tempi di Dad. “I– spiega il primo cittadino vesuviano, Giorgio Zinno – saranno distribuiti in comodato d’uso a quegli studenti che ne hanno maggiore necessità. Anche se laè ripresa in presenza infatti, non sappiamo come evolverà la situazione, ma questa emergenza ha imposto comunque adi avviare percorsi di innovazione e digitalizzazione, anche nell’ambito delle politiche scolastiche. Per questo, d’accordo con l’assessore Giuseppe Giordano, abbiamo investito risorse comunali con l’obiettivo di assicurare ...