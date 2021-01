Scuola, a Milano boom iscrizioni ai licei/ Allarme presidi: 'Il sistema non reggerà' (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Scuola, boom iscrizioni AI licei A Milano: PROBLEMA EDILIZIA SCOLASTICA Il servizio del quotidiano 'Il Giorno' sul boom di iscrizioni ai licei a Milano focalizza l'attenzione del lettore poi su una ... Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 27 gennaio 2021)AI: PROBLEMA EDILIZIA SCOLASTICA Il servizio del quotidiano 'Il Giorno' suldiaifocalizza l'attenzione del lettore poi su una ...

NicolaPorro : Ma il sindaco di Milano si è accorto che gli ebrei, la scuola, non la marinavano per fare i fenomeni mediatici, ma… - lospiegone : Nata nel 1930 a Milano, #LilianaSegre perse la madre a un anno e visse fino al 1938 con il padre e i nonni. Cresciu… - 7lm7lmlm : #ciavarrini ora il cerchio si chiuderà quando andrà a riprendere N.dovra fare avanti e indietro. Purtroppo credo si… - ivagiuluc : RT @luca_dellicarri: Milano Baghdad. Ecco come vanno a scuola i nostri figli. Gru in mezzo alla strada, carichi sospesi, camion con tubi di… - marzy83 : RT @camcom_milomb: Quasi tutti i servizi sono disponibili online, ma se devi recarti allo sportello, ricordati di prendere l'appuntamento!… -