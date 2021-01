Scontro Lukaku Ibrahimovic | voodoo | asini e tanto altro | ecco l’audio dal campo – VIDEO

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)daldelloverbale e non tra Romelue Zlatancosa ha fatto scoccare la scintilla Subito dopo i momenti concitati del derby, con lofaccia a faccia e verbale tra Romelue Zlatan, in tanti si sono chiesto cosa i due bomber di Inter e Milan si siano detti. Qualcuno ha provato a leggere i labiali, madaldella rissa tra il belga e il francese. «Torna a fare i tuoi, m****. Piccolo asino» la provocazione di. «Mi f***o te e tua moglie» la risposta furiosa di. Leggi su Calcionews24.com

I social scatenati nel commentare la rissa tra Ibrahimovic e Lukaku, tra veleni e ironia; lo svedese ha rimediato un secondo giallo nella ripresa e il Milan in dieci è stato travolto e rimontato dall' ...Cosa non è successo ieri tra Inter e Milan? Contemplate quasi tutte le situazioni possibili in una gara: dal gol allo scadere del più bistrattato dei giocatori dell’Inter all’infortunio dell’arbitro V ...