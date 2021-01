Scontro aperto tra AstraZeneca e Ue La Commissione | «Pubblichi il contratto» L’azienda rifiuta il confronto | poi fa retromarcia

Leggi su open.online

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Lotraeuropea non accenna a smorzarsi. Le ultime tensioni riguardano la delicata riunione indetta per oggi 27 gennaio dall’Ue per cercare di far chiarezza sulla questione forniture del vaccino anti-Covid. La casa farmaceutica anglo-svedese in un primo momento si erata partecipare all’incontro del comitato direttivo europeo, ottenendo dallauna risposta infuocata: «partecipi alla riunione di stasera, che dia subito tutte le spiegazioni richieste, e che consegni le dosi di vaccino previste». Il riferimento, tra le altre cose, è alla doccia fredda arrivata pochi giorni fa dalproduttrice della riduzione del 60% della fornitura pattuita. Una manciata di minuti dopo, ...