"Sciopero del sesso contro Pfizer? Stop al Viagra", la proposta di Ferruccio Sansa contro i Big Pharma (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Francesca Galici Se contro le case farmaceutiche le azioni legali per ottenere i vaccini non sono sufficienti, Ferruccio Sansa propone lo Sciopero del sesso La riduzione nelle forniture di vaccino da parte di Pfizer sta creando non pochi problemi ai piani vaccinali dei Paesi europei. I ritardi accumulati sono nell'ordine di alcune settimane e questo ha costretto i governi a rivedere le politiche di vaccinazione. Inevitabile che si siano innescate le polemiche e che ora i nervi siano a fior di pelle. L'assenza di abbastanza dosi per completare le fasi di vaccinazione allontana l'illusione dell'immunità di gregge e, quindi, di un ritorno alla normalità. Pfizer e AstraZeneca sono ora nel mirino, soprattutto la prima casa farmaceutica, ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Francesca Galici Sele case farmaceutiche le azioni legali per ottenere i vaccini non sono sufficienti,propone lodelLa riduzione nelle forniture di vaccino da parte dista creando non pochi problemi ai piani vaccinali dei Paesi europei. I ritardi accumulati sono nell'ordine di alcune settimane e questo ha costretto i governi a rivedere le politiche di vaccinazione. Inevitabile che si siano innescate le polemiche e che ora i nervi siano a fior di pelle. L'assenza di abbastanza dosi per completare le fasi di vaccinazione allontana l'illusione dell'immunità di gregge e, quindi, di un ritorno alla normalità.e AstraZeneca sono ora nel mirino, soprattutto la prima casa farmaceutica, ...

