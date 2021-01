Scintille in campo tra Ibrahimovic e Lukaku: cosa si sono detti (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Durante i quarti di Coppa Italia i due hanno perso i nervi Il derby dei Quarti di finale di Coppa Italia, che ha visto l’Inter avere la meglio per 2 a 1 sul Milan, ha anche catturato l’attenzione per l’alta tensione che si è creta in campo tra Ibrahimovic e Lukaku. I due attaccanti di Milan e Inter si sono punzecchiati (per usare un eufemismo) fino all’epulsione dello svedese. Tra i due sono volate parole grosse con Ibra, che secondo il labiale, avrebbe detto: “Chiama tua mamma, vai a fare i tuoi riti voodoo di m***a, piccolo asino” Perché? Si dice che quando l’attuale attaccante dell’Inter giocasse all’Everton, su suggerimento della mamma dopo un viaggio in Congo, avrebbe deciso di cambiare squadra e di andare al Chelsea. In realtà poi è andato al Manchester ma l’aneddoto è diventato celebre e si è ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Durante i quarti di Coppa Italia i due hanno perso i nervi Il derby dei Quarti di finale di Coppa Italia, che ha visto l’Inter avere la meglio per 2 a 1 sul Milan, ha anche catturato l’attenzione per l’alta tensione che si è creta intra. I due attaccanti di Milan e Inter sipunzecchiati (per usare un eufemismo) fino all’epulsione dello svedese. Tra i duevolate parole grosse con Ibra, che secondo il labiale, avrebbe detto: “Chiama tua mamma, vai a fare i tuoi riti voodoo di m***a, piccolo asino” Perché? Si dice che quando l’attuale attaccante dell’Inter giocasse all’Everton, su suggerimento della mamma dopo un viaggio in Congo, avrebbe deciso di cambiare squadra e di andare al Chelsea. In realtà poi è andato al Manchester ma l’aneddoto è diventato celebre e si è ...

