Sci di fondo | Coppa del Mondo Falun 2021 | Therese Johaug sfida le svedesi a domicilio

La Coppa del Mondo di sci di fondo si trasferisce dalla Finlandia alla vicina Svezia. Nel weekend si gareggerà a Falun, località dalla grande tradizione per quanto riguarda gli sci stretti, che in campo femminile ha ospitato competizioni iridate in ben cinque inverni. Alle alle quattro edizioni canoniche dei Mondiali (1954, 1974, 1993, 2015), va aggiunta anche la 20 km che assegnò titolo iridato nel 1980, quando il format non era stato inserito nel programma dei Giochi olimpici. Le prime gare di Coppa del Mondo sono andate in scena già nel 1982 e da allora la stazione sciistica della contea della Dalarna è rimasta in calendario in pianta pressoché stabile. In questo 2021, il programma del weekend prevede tre gare. Le prime due di 10 km, seppur diametralmente opposte.

