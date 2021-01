Sci alpino | Marta Bassino sulla strada per la coppa Alex Vinatzer si è smarrito

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Con ancora due gare da disputare, ma con ancora la possibilità che diventino tre, ladi specialità resta molto vicina all’Italia, conche comincia ad intravedere in lontananza il traguardo finale. Ieri la piemontese ha conquistato un terzo posto molto importante in quel di Kronplatz, centrando il terzo podio della sua carrieradifficilissima pista Erta. Una rimonta importantissima dal settimo posto della prima manche per la nativa di Cuneo, che ha limitato il distacco in termini di punti dalla francese Tessa Worley, ad ora la sua prima inseguitrice nelladi gigante., che vanta quattro vittorie oltre a questo terzo posto in stagione, ha 460 punti contro i 336 della francese e i 312 della svizzera Michelle Gisin. Attualmente all’appello mancano ...