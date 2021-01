Sci alpino: le convocate dell’Italia per Garmisch. Ci sono Goggia, Bassino e Brignone (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Altro week-end ad alta velocità per la Coppa del Mondo di sci alpino al femminile. In programma sul pendio teutonico di Garmisch tra sabato 30 e domenica 31 di gennaio una discesa e un supergigante. La Nazionale italiana punta ovviamente molto in alto dopo le performance di Crans Montana. Otto le azzurre convocate per la trasferta tedesca: Marta Bassino, Federica Brignone, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Nadia Delago, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi e Laura Pirovano. L’obiettivo è quello di giocarsi le posizioni sul podio, con Goggia che, da campionessa olimpica in carica, vuol continuare a far sognare in discesa libera (detiene il pettorale rosso di leader della classifica di specialità). Da non sottovalutare Bassino, Brignone e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Altro week-end ad alta velocità per la Coppa del Mondo di scial femminile. In programma sul pendio teutonico ditra sabato 30 e domenica 31 di gennaio una discesa e un supergigante. La Nazionale italiana punta ovviamente molto in alto dopo le performance di Crans Montana. Otto le azzurreper la trasferta tedesca: Marta, Federica, Sofia, Elena Curtoni, Nadia Delago, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi e Laura Pirovano. L’obiettivo è quello di giocarsi le posizioni sul podio, conche, da campionessa olimpica in carica, vuol continuare a far sognare in discesa libera (detiene il pettorale rosso di leader della classifica di specialità). Da non sottovalutaree ...

Venice_Carnival : Il Carnevale di Venezia tra gli ospiti di #Cortina2021 La Cerimonia di Apertura dei Mondiali di Sci Alpino, che si… - Eurosport_IT : E se lo dice Alberto Tomba... ????????? - Gazzetta_it : #Tomba: “Questa Italia è una bomba. #Paris e ragazze da sogno. Lo slalom? Torno io...” #CoppadelMOndo… - sportface2016 : #Fisalpine | Weekend tra #Garmisch e #Chamonix, ecco le squadre azzurre impegnate - BiancoRinaldo : RT @RaiSport: ?? Azzurri in gara in #CdM a #Garmisch e #Chamonix #Bassino e compagne sulle nevi tedesche, slalomisti in #Francia #scialpin… -