Sci alpino: i convocati dell’Italia per il doppio slalom di Chamonix. Alex Vinatzer vuol tornare al top (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Si sposta verso la Francia la Coppa del Mondo di sci alpino al maschile. Tra sabato e domenica saranno in programma al mattino due slalom speciali in quel di Chamonix, gli ultimi prima dei Mondiali di Cortina d’Ampezzo. Appuntamento importante per la squadra italiana che vuole riprendersi dopo le ultime performance non al top. Otto i convocati per l’appuntamento transalpino: Manfred Moelgg, Tobias Kastlunger, Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Simon Maurberger, Riccardo Tonetti, Stefano Gross e Giuiano Razzoli. C’è tanta attesa per Alex Vinatzer che deve assolutamente tornare nelle posizioni che spettano al suo talento, dopo le delusioni delle ultime settimane. Vorrà invece confermarsi nella top-10 il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Si sposta verso la Francia la Coppa del Mondo di scial maschile. Tra sabato e domenica saranno in programma al mattino duespeciali in quel di, gli ultimi prima dei Mondiali di Cortina d’Ampezzo. Appuntamento importante per la squadra italiana chee riprendersi dopo le ultime performance non al top. Otto iper l’appuntamento trans: Manfred Moelgg, Tobias Kastlunger,, Tommaso Sala, Simon Maurberger, Riccardo Tonetti, Stefano Gross e Giuiano Razzoli. C’è tanta attesa perche deve assolutamentenelle posizioni che spettano al suo talento, dopo le delusioni delle ultime settimane. Vorrà invece confermarsi nella top-10 il ...

