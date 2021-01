Sarah Fergunson | la rossa della Royal Family | cambia vita

(Di mercoledì 27 gennaio 2021), duchessa di York, ex moglie di Andrea, terzogenitoRegina Elisabetta II e del principe Filippo, nonché ex cognataprincipessa Diana e del principe Carlo è definita la principessa degli scandaliFerguson e la famigliaL’ex moglie del principe Andrea,, dopo unadi scandali e rotture (è stata bandita dalla) è nata il 15 ottobre 1959. La sua riammissione nella casa reale è avvenuta grazie alle nozze di Harry e Meghan e a quelle delle figlie Eugenia e Beatrice. Principessa di scandali e amica di Lady D, non si smentisce mai: anche a sessantanni è sempre la stessa, controcorrente e fuori dagli schemi. Ma adesso si sente più sicura: con le ...

Sarah Ferguson ha scritto un romanzo storico ispirato a una sua antenata: ecco di cosa parla il libro della Duchessa di York, Her Heart for a Compass ...I membri della famiglia reale hanno messo in chiaro fin da subito i loro sentimenti rispetto alla serie di successo di Netflix The Crown e non tutti sono ...