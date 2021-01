Sanremo, bufera sui social dopo l’episodio di ieri di Ibrahimovic (Di mercoledì 27 gennaio 2021) dopo l’accaduto di ieri sera nella partita Inter-Milan, scoppia la bufera sui social per la partecipazione di Ibrahimovic al Festival di Sanremo bufera sui social per la partecipazione di Ibrahimovic al Festival di Sanremo. Lo svedese ieri sera, nel corso della partita Inter-Milan, è stato protagonista di una lite con il giocatore dell’Inter Lukaku. Nel corso della lite sono volati insulti che hanno fatto storcere il naso a non pochi utenti sui social. Zlatan sarà protagonista nelle serate dedicate al Festival della musica italiana. Ci si chiede ora sul web se dopo il suo comportamento sia giusto farlo partecipare alle serate. Infatti, nel diverbio sono volate ... Leggi su zon (Di mercoledì 27 gennaio 2021)l’accaduto disera nella partita Inter-Milan, scoppia lasuiper la partecipazione dial Festival disuiper la partecipazione dial Festival di. Lo svedesesera, nel corso della partita Inter-Milan, è stato protagonista di una lite con il giocatore dell’Inter Lukaku. Nel corso della lite sono volati insulti che hanno fatto storcere il naso a non pochi utenti sui. Zlatan sarà protagonista nelle serate dedicate al Festival della musica italiana. Ci si chiede ora sul web seil suo comportamento sia giusto farlo partecipare alle serate. Infatti, nel diverbio sono volate ...

