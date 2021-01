Sanremo 2021 | svelati i nomi delle 10 co-conduttrici | ecco le bellissime

Leggi su solonotizie24

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Continua l’organizzazione de Il Festival di. Come l’anno scorso, ci saranno dieci co-che affiancheranno Amadeus.di chi si tratta. Tra conferme e new entry Mentre continua il lavoro di Viale Mazzini per portare sugli schermi a marzo Il Festival di. Le difficoltà sono enormi, come ha confermato il conduttore e direttore artistico Amadeus, ma l’organizzazione della kermesse procede a vele spedite. Anche quest’anno sul palco ci saranno diverse co-che affiancheranno il conduttore e Fiorello. Chi saranno quest’anno? Il primo nome è stato annunciato settimane fa dallo stesso Amadeus, e si tratta dell’amata cantante Elodie, la quale salirà sul palco tutte e cinque le serate. Con lei anche la ...