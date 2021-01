Sanremo 2021 salta tutto? Grossi guai per Amadeus

Leggi su chenews

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Al Festival diè a rischio la presenza di Zlatan Ibrahimovic, si mette male per: cosa è successo? Una brutta pagina di sport quella andata in scena ieri sera alla fine del primo tempo di Inter-Milan in Coppa Italia, davvero un momento molto triste per il calcio italiano. Nel corso della partita ci sono stati momenti di grande tensione tra Lukaku e Ibrahimovic tra offese reciproche e un testa a testa che ha messo subito in allarme i loro compagni di squadra. Lo scontro tra i due giocatori è proseguito fin dentro al tunnel degli spogliatoi. In alcuni video diffusi sul web si legge dal labbiale di Ibrahimovic rivolgere parole molto dure nei confronti dell’avversario “Vai a fare le tue stronzate vudù, piccolo asino. Chiama tua madre.” LEGGI ANCHE>>>...